“الرباح” يقود وفدا من القنيطرة لتوقيع مذكرة تفاهم

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

بدعوة من GAEL PERDRIAU رئيس بلدية سانت إتيان (فرنسا) قام وفد عن مجلس جماعة مدينة القنيطرة برئاسة عزيز الرباح، بزيارة لمدينة سانت إتيان، استغرقت أربعة أيام، خصصت لتبادل التفاهم و التجارب بين مسؤولي المدينيتن، بعدما تمتة زيارة أهم المؤسسات والمنشآت ذات الطابع العلمي والرياضي والفني والثقافي بمدينة سانت إتيان، أهمها ( جامعة سانت إتيان – مدينة أو حي الإبداع – نادي سانت إتيان لكرة القدم – المؤسسة الثقافية بالمدينة – نادي الدراجات الهوائية – ملعب كرة القدم وغيرها من المؤسسات المهمة).

الزيارة التي ذكر المجلس الجماعي للقنيطرة تفاصيلها من خلال بلاغ نشر على صفحته الرسمية، عرفت كذلك مباحثات بين رئيس جماعة القنيطرة وعمدة بلدية سانت إتيان، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم شملت العديد من المجالات خاصة تلك المتعلقة ب(التكوين والعلوم – الاقتصادية – الرياضية – التنمية المستدامة – التعمير) كما جرى الاتفاق على فتح باب التسجيل للطلبة في شعبة الفن والإبداع بإحدى المؤسسات الخاصة التابعة لبلدية سانت إتيان، و كذا لاتفاق مع رئيس نادي سانت إتيان لكرة القدم على تقديم مساعدة لوجيستيكية للنادي القنيطري لكرة القدم، وإرسال خبراء ومختصين لتكوين المدربين والبحث عن المواهب في كرة القدم وتكوينها وفسح مجال الإحتراف للمميزين منهم. و كذا الاتفاق على خلق شراكة بين نادي سانت إتيان والنادي القنيطري للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى الاتفاق على خلق شراكة بين جامعة ابن طفيل وجامعة سانت إتيان.

البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي أشار إلى أن مثل هاته المناسبة و الزيارات المهنية بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية والمناطق الصناعية” يدخل في إطار التعاون ” اللامركزي الدولي و رافعة ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، كما يشكل مجالا مهما بالنسبة للجماعات الترابية من أجل إقامة علاقات دولية متنوعة تنبني على أساس التعاون الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي” يورد البلاغ.

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