” رشوة ” تكشف ثروة مدير الوكالة الحضرية المعتقل

ع اللطيف بركة : هبة بريس
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها الأمنية،في قضية توقيف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ، المتابع بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 866 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم.
التحقيقات شملت الاستماع لمهندس معماري، بالرباط، وزوجة المدير الوكالة الحضرية الموقوف، قبل أن يخلى سبيلهما في انتظار انتهاء البحث التمهيدي في شأنهما وإجراء مسطرة تقديمهما في حالة سراح، خلال الأيام القليلة القادمة أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، بمراكش.
المدير الموقوف، نفى حيازته لمبلغ ” الرشوة” امام الضابطة القضائية والنيابة العامة معتبرا ان المبلغ المحجوز لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي لا يقل عن 13 مليون درهم متفق عليه مع المشتكي مقابل ان تتولى شركة في ملكية زوجة المدير أشغال التتبع والمصاحبة لمشروع سكني بمراكش.
وجاء الاستماع إليها بعد التفتيش الذي أجرته الفرقة الوطنية لفيلتي زوجها،الأولى بمنطقة المعدن في مراكش، والثانية بحي الرياض بالرباط،واللتين حجزت بخزانتين حديديتين بهما مبلغ مالي نقدي يصل إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم،بالعملة الوطنية، وبعملات أجنبية فضلا عن مجوهرات من الماس لزوجته، ومجموعة من الساعات الفاخرة، خاصة من نوع روليكس السويسرية،كما تناول البحث التمهيدي الأملاك العقارية لزوجها التي تصل إلى سبعة عقارات راقية بمدن مختلفة.
مصطفى مغربي مقيم
في 20:58
لهدا الشعوب تتقدم إلى الأمام ونحن إلى الوراء الله أماهدا منكر
Foutaise
في 21:06
Rassurez vous comme d’habitude, il s’en sortira indemne !
حبيب
في 21:24
كل مرتشي أو فاسد أنا اعتبره خائن وليس مغربي .
رضوان
في 21:41
لهدا السبب الشعب يعاني… الوطن اسمى واعلى من مال الدنيا
مصطفى
في 21:41
جميع الموظفين الذين يدخلون في الترخيص أو المراقبة ابتداء من المقدم المخزني و… و.. يمتلكون ثرواتها من الرشوة كل حسب قوة وتأثير سلطتة
عزيز برشلونة
في 21:45
أنا شخصيا لا أثق في كل ما يتعلق بهده القضية لأن 90 في 100 من هدا الصنف يوجد في كل المناصب يختلسون أموال الشعب في السر والعلانية ولا أحد سيحاسبهم سوى الواحد القهار الله غالب
باحسون المنصوري
في 22:02
يقول المتل الشعبي فلوس اللبن يلعب بيها زعطوت ويقول أيضا المال السايب يعلم السرقة اينا كانوا حتى جميع كل هده الأموال ¿
حمي
في 00:21
لعن الله الراشي و المرتشي كلاهما مذنب .