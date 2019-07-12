” رشوة ” تكشف ثروة مدير الوكالة الحضرية المعتقل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها الأمنية،في قضية توقيف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ، المتابع بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 866 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم.

التحقيقات شملت الاستماع لمهندس معماري، بالرباط، وزوجة المدير الوكالة الحضرية الموقوف، قبل أن يخلى سبيلهما في انتظار انتهاء البحث التمهيدي في شأنهما وإجراء مسطرة تقديمهما في حالة سراح، خلال الأيام القليلة القادمة أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، بمراكش.

المدير الموقوف، نفى حيازته لمبلغ ” الرشوة” امام الضابطة القضائية والنيابة العامة معتبرا ان المبلغ المحجوز لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي لا يقل عن 13 مليون درهم متفق عليه مع المشتكي مقابل ان تتولى شركة في ملكية زوجة المدير أشغال التتبع والمصاحبة لمشروع سكني بمراكش.

وجاء الاستماع إليها بعد التفتيش الذي أجرته الفرقة الوطنية لفيلتي زوجها،الأولى بمنطقة المعدن في مراكش، والثانية بحي الرياض بالرباط،واللتين حجزت بخزانتين حديديتين بهما مبلغ مالي نقدي يصل إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم،بالعملة الوطنية، وبعملات أجنبية فضلا عن مجوهرات من الماس لزوجته، ومجموعة من الساعات الفاخرة، خاصة من نوع روليكس السويسرية،كما تناول البحث التمهيدي الأملاك العقارية لزوجها التي تصل إلى سبعة عقارات راقية بمدن مختلفة.

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