رحيل الناقد السينمائي المصري يوسف رزق الله

هبة بريس ـ متابعة

توفي الناقد السينمائي المصري البارز يوسف شريف رزق الله، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاماً؛ إثر أزمة صحية.

ونعت جمعية “نقاد السينما المصرية الناقد الكبير يوسف رزق الله أحد مؤسسي الجمعية، والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ووصفته الجمعية في بيان بـ”المعلم الذي غرس حب السينما في القلوب”.

وقالت وكالة الأنباء المصرية، إن الراحل توفي إثر “وعكة صحية”.

وتخرج رزق الله في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمصر، وعمل محرراً، ثم رئيس تحرير للنشرات الإخبارية، في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون

وتولى الراحل رئيس جهاز السينما بمصر من 2011 حتى 2012، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية الفنية.

وشارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما، مثل ستراسبور 1987، و2012، وميلانو 1993، وروتردام 2006، ومونبيلييه 2012.

وعمل أيضاً سكرتيراً فنياً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديراً فنياً للمهرجان من 2000 وحتى 2011، ثم من عام 2017 حتى وفاته.

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