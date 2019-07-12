الراشدي :البطالة ترخي بثقلها على النموذج التنموي

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، اليوم الجمعة بالرباط، إن بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات واستفحال اقتصاد الريع يعدان من أهم النواقص التي تعتري النموذج التنموي.

وأكد السيد الراشدي، في كلمة خلال لقاء تفكير نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية”، أن النموذج التنموي الذي يعاني من إكراهات مؤسساتية واختلالات بنيوية، يشهد تفشي التفاوتات، “في سياق أبانت فيه السياسات كما المرافق العمومية عن قصورها أمام الاستجابة للحاجيات والمتطلبات المشروعة للمواطنين”.

وأوضح أن تفشي البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء والساكنة الهشة، يرخي بثقله على النموذج التنموي، عزا قصور الحكامة وغياب الإطار الاستراتيجي إلى ضعف التنسيق وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى النقص في التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وعدم توفر الرأسمال البشري المؤهل لمجابهة التحديات الجديدة للاقتصاد، وتلك المتصلة بتحديات الجهوية والتنمية الترابية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في كلمته التي تناولت “التعابير العمومية والمشروع التنموي”، إلى ترميم جدار الثقة من خلال ترسيخ دولة الحق والقانون، وتوطيد آليات الوساطة، بالإضافة إلى تشجيع النسيج الجمعوي، مسجلا الحاجة إلى العمل على إرساء نموذج مجتمعي يروم تحقيق التنمية.

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