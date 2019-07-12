سائق شاحنة ومساعده ادخلا ربع طن من المخدرات لميناء طنجة المتوسط (صور)

اس.بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في اطار لأبحاث المتعلقة بحجز 250 كيلوغرام من مخدر الشيرا بأكياس بلاستيكية أمس الخميس بميناء طنجة المتوسط من توقيف اثنين من المشتبه فيهم في محاولة تهريب هذه الكمية من المواد المخدرة زوال اليوم الجمعة .



وجرى توقيف المشتبه فيهما، وهما سائق شاحنة لنقل النفايات ومساعده، يبلغان من العمر 35 و39 سنة، وذلك بعد أن تبين من خلال الأبحاث أنهما متورطان بشكل مباشر في إدخال أكياس المواد المخدرة إلى المحطة المينائية ووضعها بحاويات للقمامة بالمحطة البحرية، وذلك في انتظار عملية تهريبها عبر الخطوط البحرية.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة وكذا باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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