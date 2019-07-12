رسمياً.. غريزمان برشلوني

هبة بريس ـ رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع نجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان، ليسدل الستار على صفقة شغلت الرأي الكروي في إسبانيا والعالم بأسره.

وأكد نادي برشلونة في بيان له، أن غريزمان سيوقع عقداً سيدافع بموجبه عن ألوان “البلوغرانا” حتى شهر يونيو من عام 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

في السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية محلية أن برشلونة سيقدم غريزمان لاعباً رسمياً جديداً ضمن صفوفه في ملعب “كامب نو”، الاثنين المقبل، لكن من دون حضور الجماهير.

ولم يلتحق المهاجم الفرنسي بالفترة التحضيرية لفريقه أتلتيكو مدريد الإسباني استعداداً للموسم الجديد، في حين تعاقد “الروخي بلانكوس” مع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس بـ127 مليون يورو قادماً من بنفيكا ومنحه الرقم “7” الذي كان يرتديه غريزمان.

والمهاجم الفرنسي هو ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي فرينكي دي يونغ قادماً من أياكس أمستردام، والحارس البرازيلي نيتو آتياً من فالنسيا، الذي حصل بدوره على توقيع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن من البارسا

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