الباكالوريا.. أزيد من 253 ألف ناجح في الدورتين العادية والاستدراكية

هبة بريس ـ الرباط

بلغ عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي، في الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2019، ما يناهز 253 ألف و808 ناجحة وناجحا، بنسبة إجمالية استقرت في 77.96 بالمائة، مقابل 71.96 في المائة في دورة 2018، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6 نقط مائوية.

وأفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الإناث يشكلن 54.30 من مجموع الناجحين.

وبخصوص توزيع الناجحين حسب الشعب، أضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للحاصلين على البكالوريا بلغ بالنسبة لقطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية 16 ألفا و227، أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ هذا العدد 86 ألفا و780.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بلغ العدد الإجمالي للناجحين 24 ألف و107 بنسبة نجاح بلغت 97.54 في المائة، أما بالنسبة للمسالك المهنية للبكالوريا المغربية، فقد اجتاز اختباراتها 7984 مترشحة ومترشحا، وناهزت نسبة النجاح بها 59.53 بالمائة.

وبخصوص فئة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة، الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، فقد بلغت نسبة النجاح لديهم 90.23 بالمائة. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 25 ألف و 877، بنسبة نجاح بلغت 41.1 في المائة.

وأبرزت الوزارة أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، قد مرت في الأجواء ذاتها التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وقد بلغت نسبة الحضور في هذه الدورة 94.79 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، وناهز عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي 39 ألف و52 ناجحة وناجحا.

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