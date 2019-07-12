شرطة جبل طارق تعتقل اثنين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزين

هبة بريس - وكالات

قالت شرطة جبل طارق، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت اثنين من أفراد طاقم الناقلة “جريس 1” الإيرانية التي احتجزت الأسبوع الماضي، للاشتباه في أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وكان تم اعتقال القبطان وكبير ضباط السفينة يوم الخميس، وفقا لرويترز.

وقالت شرطة جبل طارق في بيان “الرجال الأربعة جميعهم مواطنون هنديون وحصلوا على مساعدة قانونية كاملة”.

وأعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، أن قرار بلاده بالتحفظ على الناقلة الإيرانية، اتخذته حكومته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

وقال بيكاردو أمام البرلمان، إن “كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

وتابع “لم توجه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر”، مشيرا إلى أن الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.

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