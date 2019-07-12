أخنوش يفتتح أيام ” الذوق والتذوق بتازة”

هبة بريس

ترأس عزيز أخنوش افتتاح “أيام الذوق والتذوق بتازة” ، تحت شعار “المنتجات المجالية ، رافعة للتنمية المحلية” الذي تنظمه المديرية الجهوية للفلاحة لفاس مكناس الى غاية 15 يوليوز 2019. ويمتد المعرض على مساحة 700 متر مربع، ويضم 45 رواقا، بالإضافة إلى مساحة لإعداد وعرض الأطباق التي سيتم إعدادها من المنتجات المجالية المعروفة في تازة.

و تضم أروقة المعرض عارضين من مختلف التعاونيات والمنظمات المهنية المنتجة للمنتجات المجالية على المستوى الوطني. المنتجات المعروضة تتنوع ما بين النباتات العطرية والطبية وأشكالها المختلفة التي تم تثمينها (الزيوت الطبيعية الخالصة، مستحضرات التجميل، المساحيق، النباتات المجففة ..) العسل ، زيت الزيتون ، الكسكس ، الأركان ، إلخ.

المعرض سيشهد أيضا يوم السبت 13 يوليوز، تنظيم يوم علمي تحت شعار “المنتجات المجالية، رافعة للتنمية المحلية” سينشطها خبراء وممثلون عن وزارة الفلاحة، حيث سيناقش الأسئلة المتعلقة بالإدارة المستدامة وتسويق المنتجات المجالية.

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