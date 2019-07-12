الشباك الوحيد لوزارة الجالية يحط الرحال ببلجيكا

هبة بريس

إنطلقت صباح يوم الجمعة 12 يوليوز2019 المرحلة الثالثة من الشباك الوحيد المتنقل ببلجيكا . فبعد النجاح الذي عرفه برنامج الشباك الوحيد المتنقل لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج في مرحلته الأولى بإسبانيا، ومرحلته الثانية بإيطاليا، حطت قافلة الشباك المتنقل الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ببلجيكا خلال فترة 12 إلى 14 يوليوز 2019، بالدوائر القنصلية التالية بروكسيل و أنفيرس و لييج.

و يشارك في هذه المبادرة ممثلون عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية و المحافظة العقارية و وزارة العدل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية الضرائب وصندوق التقاعد المهني المغربي ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ووزارة النقل والتجهيز و اللوجستيك والماء.

و عرفت المحطة الأولى ببروكسيل إقبالا مكثف حيث تم طرح مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات المرتبطة باختصاصات القطاعات والمؤسسات العمومية المشاركة. ومن أهم القضايا المثارة من طرف المغاربة المقيمين، إشكاليات العقار، المحفظ أو في طور التحفيظ أو الغير المحفظ، والإراثة، وإجراءات الرهون والحجوزات العقارية، والرسوم المفروضة على الخدمات الجماعية والسكن، وتعشير السيارات، وإجراءات نقل البضائع والاستيراد والتصدير، والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة والأحوال الشخصية والميراث، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمساطر الواجب اتباعها أمام مختلف محاكم المملكة. أما بخصوص القضايا التي تهم خدمات الضمان الاجتماعي، فقد تم تقديم الشروحات اللازمة للاستفادة من مساهمات التقاعد عن سنوات العمل، الخمس فما فوق، التي قضاها المنخرطون بالمغرب. وبخصوص الإشكالات المرتبطة بالحالة المدنية، فقد تم تقديم جميع الشروحات لتبسيط مسطرة التسجيل بسجلات الحالة المدنية.

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