تهم الفلاح الصغير.. أخنوش يتفقد مشاريع فلاحية للتنمية القروية بتازة

هبة بريس

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يرافقه والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر و عامل إقليم تازة السيد مصطفى المعزة، ووفد مهم من مسؤولي الوزارة الجمعة 12 يوليو 2019 في تازة ، بزيارة ميدانية لعدة برامج ومشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إقليم تازة على هامش أيام “الذوق والتذوق في تازة”.

وهمت الزيارة الأولى تفقد مشاريع الفلاحة التضامنية بمحيط منطقة سيدي بو عيسى (الجماعة القروية السماعية) مشروع غرس أشجار اللوز على مساحة 200 هكتار المندرج ضمن برنامج غرس الأشجار المثمرة في إقليم تازة والذي يمتد على مساحة تقارب 65.000 هكتار، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 33.000 شخص، بتكلفة إجمالية بلغت 892 مليون درهم.

وتم بهذه المناسبة توزيع معدات فلاحية لصالح المنظمات المهنية الفلاحية والتعاونيات المستفيدة من مشاريع غرس الأشجار المندرجة ضمن الدعامة الثانية.

على مستوى الجماعة القروية زراردة، زار السيد الوزير موقع تهيئة مسلك قروي بطول 6.10 كم في دوار واوراخصن بتكلفة إجمالية تتجاوز 7.9 مليون درهم. هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية سوف يستفيد منه سكان دواوير واوراخصن، مساسا، تمازي، وأوفضول وعين غراب وسيدي زكري. كما يتضمن هذا المشروع أيضًا إنشاء التهيئة الهيدروليكية وحماية المنحدرات.

المشروع الثاني على مستوى نفس الجماعة القروية، يهم توفير الماء الصالح للشرب بدوواوير واوراخصن، وإلماتن ، ومساسا، وتيزي أوتفل، وواد لحمر. المشروع، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بتعبئة ميزانية تناهز 7 ملايين درهم ، ستستفيد منه حوالي 430 أسرة أي 2100 شخص. المشروع يندرج ضمن برنامج تطوير السلاسل الفلاحية في المناطق الجبلية بإقليم تازة.

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