هل ينتقل زياش للدوري الألماني؟

هبة سبور

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الدولي المغربي ونجم أياكس أمستردم الهولندي حكيم زياش يعتبر من أبرز اللاعبين المرشحين للإنتقال لنادي بايرن ميونيخ الألماني في هذا المركاتو الصيفي .

وحسب نفس المصدر فإن النادي البفاري،يسعى لحسم صفقة زياش خصوصا أن اللاعب لن يكلف خزينة الفريق الألماني كثيرا ،حيث تصل قيمته في بورصة اللاعبين 35 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة ،خاض مع اياكس 49 مباراة سجل 21 هدف وصنع 24 هدف لزملائه ،وبالرغم من غدم ظهوره بشكل جيد مع الأسود في كأس إفريقيا إلا أنه قدم موسمًا رائعًا مع أياكس، توج خلاله بثنائية الدوري والكأس والوصول لنصف نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

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