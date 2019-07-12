هل ينتقل زياش للدوري الألماني؟

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هبة سبور
كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الدولي المغربي ونجم أياكس أمستردم الهولندي حكيم زياش يعتبر من أبرز اللاعبين المرشحين للإنتقال لنادي بايرن ميونيخ الألماني في هذا المركاتو الصيفي .
وحسب نفس المصدر فإن النادي البفاري،يسعى لحسم صفقة زياش خصوصا أن اللاعب لن يكلف خزينة الفريق الألماني كثيرا ،حيث تصل قيمته في بورصة اللاعبين 35 مليون يورو.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة ،خاض مع اياكس 49 مباراة سجل 21 هدف وصنع 24 هدف لزملائه ،وبالرغم من غدم ظهوره بشكل جيد مع الأسود في كأس إفريقيا إلا أنه قدم موسمًا رائعًا مع أياكس، توج خلاله بثنائية الدوري والكأس والوصول لنصف نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.
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مغربي
في 15:14
باراكا من هاد الهرطقة. رحمومنا لله . واش هاد الشعب ما بقاش فيكم وللا معولين تعقدونا في حياتنا. الفلوس مشاو مع زياش و رونار و ما جاورهما. و الشعب عطيتوه….
بالمزيان. إيوا علاش كتقلبو ؟ بغيتو تشغلونا على همومنا ؟ شكرا راحنا عقنا و كرهنا و تبنا و بدلنا القناة و قلبنا الصفحة و غيرنا الموضوع و نسيناكم. إيوا إيوا إلى عندكم شي نخوة نساونا