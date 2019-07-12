المستشار الطبي للسيسي: طالبت الرئيس بتجويع الشعب للنهوض بالبلاد

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 13:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن المستشار الطبي للرئيس المصري ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، أنه طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد.

وأوضح عكاشة خلال مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق العاصمة القاهرة أنه كذلك ناشد الرئيس المصري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، معللا مطالبه بأن الشعب المصري عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها.

كما أكد عكاشة أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني.

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