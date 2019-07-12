حكومة جبل طارق: احتجاز ناقلة النفط الإيراني كان قرارا سياديا

هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة جبل طارق أن ناقلة النفط “غريس 1″، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

ونقلت “رويترز” عن وزير في الحكومة قوله إن قرار احتجاز الناقلة كان سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث.

وأوقفت سلطات جبل طارق الخميس المسؤول عن الناقلة “غرايس1” وقبطانها من دون توجيه تهم لهما، وقالت الشرطة إن التوقيف جاء بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مشيرة إلى أنها صادرت وثائق وأجهزة إلكترونية كانت على متن الناقلة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن التحقيقات في القضية مستمرة، وأنها ستستمر في حجز الناقلة.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا.

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