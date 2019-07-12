مراكش.. توقيف مهاجرتين إفريقيتين بتهمة حيازة أوراق مالية مزورة والنصب والاحتيال

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الخميس، من توقيف مواطنتين تنحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تبلغان من العمر 37 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة أوراق مالية مزورة من العملة الصعبة والنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بناء على الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر حيازة إحدى الموقوفتين لأوراق مالية من العملة الصعبة في ظروف مشبوهة، حيث تم العمل على تحديد هويتها وتوقيفها رفقة شريكتها بإحدى الشقق بحي السعادة بمدينة مراكش.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت أن المشتبه فيهما تعملان على استنساخ أوراق مالية بالعملة الصعبة، وذلك بهدف استعمالها لاحقا في النصب عبر نمط إجرامي يرتكز على غمر الأوراق المالية المزورة بسائل أسود، ثم ربط الاتصال بالضحايا وإقناعهم أن هذه الأوراق المالية حقيقية وتتطلب شراء محلول خاص لتنظيفها، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من الضحايا والاختفاء.

كما أشارت المديرية العامة إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بشقة المشتبه فيهما مكنت من حجز 421 ورقة مالية مستنسخة من عملة الدولار، فضلا عن كمية من سائل أسود يستعمل في عملية النصب، وكذا جهاز كمبيوتر وهواتف نقالة ومجموعة من الإكسسوارات والحلي المعدنية.

وذكر البلاغ أيضا أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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