الرباط .. توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة بالكسر

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، الخميس 11 يوليوز الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن سرقات بالكسر استهدفت مجموعة من المنازل والفيلات بأحياء مختلفة بالعاصمة الرباط، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز ساعات يدوية وحلي إضافة إلى شيكات بنكية ومعدات إلكترونية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، علاوة على كمية من الأقراص الطبية المخدرة وسيارة خفيفة تستعمل في عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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