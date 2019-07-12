الرباط .. توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة بالكسر

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 10:42
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، الخميس 11 يوليوز الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن سرقات بالكسر استهدفت مجموعة من المنازل والفيلات بأحياء مختلفة بالعاصمة الرباط، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز ساعات يدوية وحلي إضافة إلى شيكات بنكية ومعدات إلكترونية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، علاوة على كمية من الأقراص الطبية المخدرة وسيارة خفيفة تستعمل في عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مراكش.. توقيف مهاجرتين إفريقيتين بتهمة حيازة أوراق مالية مزورة والنصب والاحتيال

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الخميس، من توقيف مواطنتين تنحدران من إح…