بمساعدة الديستي.. أمن أكادير يحجز كميات مهمة من المخدرات،ويعتقل المروجين

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء امس الخميس 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدري الكيف والشيرا.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة أكادير ، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية عملية تفتيش السيارة عن حجز 62 كيلوغرام من مخدر الشيرا فضلا عن 124 كيلوغرام من مادة الكيف المعدة للترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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