المجلس الجماعي للرشيدية يحتفي بـ 231 متفوقاً دراسياًَ

هبة بريس – الرشيدية

سيرا على التقليد السنوي المحمود في الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين دراسيا بمدينة الرشيدية، وسعيا منه لحفزهم على مواصلة مشوار التألق على درب العلم والتعلم، وتشجيع غيرهم من التلاميذ على الاجتهاد في التحصيل الدراسي، ووعيا منه بما لذلك من نتائج إيجابية على مستقبلهم الشخصي من جهة، وعلى تنمية مدينتهم ووطنهم من جهة ثانية، ينظم المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، بشراكة مع جمعية أبراج الرشيدية للثقافة والتنمية، وبدعم من مؤسسة ملتقى التوجيه، “حفل التفوق الدراسي لموسم 2018/2019″، تحت شعار: “التميز عنوان والتحفيز عرفان”، وذلك يوم السبت 13 يوليوز 2019، ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء بواحة الرياضات بمدينة الرشيدية.

وسيحتفي ويكرم المجلس هذه السنة حسب بلاغ صحفي توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ما مجموعه 231 تلميذة وتلميذ في المستويات الإشهادية الثلاثة، حيث سيستفيد 105 تلميذة وتلميذا في المستوى السادس ابتدائي، و54 في الثالثة ثانوي إعدادي بما فيهم الخيار المهني، و72 في الثانية ثانوي تأهيلي، وهو مجموع الحاصلين على المراتب الثلاث الأولى في المستويات المذكورة بالمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية المتواجدة بتراب جماعة الرشيدية، من جوائز قيمة، تساعدهم في دراستهم وفي توسيع مداركهم اللغوية والمعرفية.

وستشهد دورة حفل التفوق الدراسي لهذا الموسم، إضافة إلى ذلك، فقرات فنية متنوعة تُنشطها فرق فنية محلية وإقليمية، فيما يُرتقب أن يحضره جمهور غفير في مقدمته آباء وأمهات وأولياء وأسر المُحتفى بهم ورؤساء جمعيات آباء وامهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية وعموم ساكنة مدينة الرشيدية.

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