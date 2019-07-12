موعد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 09:33
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هبة بريس - وكالات

اكتملت مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوز تونس على مدغشقر، ليكتمل عقد المربع الذهبي.

وتنظم مصر نسخة الأمم الأفريقية الحالية التي بدأت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي.

وتأهل منتخب تونس على حساب مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب الجزائر على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تلعب مباراة النهائي يوم الجمعة التاسع عشر من يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وفيما يلي موعد مباريات نصف النهائي:

الجزائر ضد نيجيريا يوم الأحد الساعة السادسة مساءً

تونس ضد السنغال يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً

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2 تعليقان

  1. Marokkii

    في 10:04

    مفاجئة الدوة هي تونس اتمنى النهاية ان تكون عربية

  2. زوزو يصطاد السمك

    في 10:22

    جزائریة انشاء الله ولیست تونسیة انشاء الله وسنفرح معکم انشاء الله وبالتوفیق انشاء الله (تحیة مغربیة هذا رایي ) والسلام علیکم.

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