ألمانيا .. إخلاء مسجدين بعد تهديدات بوجود قنابل

هبة بريس - وكالات

أخلت الشرطة الألمانية مسجدين في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

وقالت الشرطة إن رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة إنه، وبعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين، لم يتم العثور على شيء.

وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبان عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية. وكانت السلطات الألمانية أغلقت قبل يومين “المسجد المركزي” التابع لاتحاد الشؤون الإسلامية التركي (ديتيب) في مدينة كولونيا غرب ألمانيا عقب تلقي تهديد بتفجير قنبلة. وفي أعقاب هذه الواقعة، أعرب الاتحاد الإسلامي الأكبر في ألمانيا عن قلقه إزاء سلامة الكثير من المساجد هناك.

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