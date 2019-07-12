طقس الجمعة .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية،اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والجنوب.

كما ستظهر سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية بالسهول الأطلسية الشمالية والشمال الغربي والريف والواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستظهر سحب منخفضة كثيفة مع كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بالأطلس، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن الغرب بمنطقة طنجة، ومعتدلة غربية إلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بكل من المرتفعات ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية والسهول الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية-الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة جوار السواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمرتفعات والسهول الأطلسية والسهول الداخلية ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و42 درجة بهضاب الفوسفاط وسهول تادلة والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و 45 درجة بالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وبين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان بين العرائش وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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