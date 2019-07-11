بلماضي: سأبدأ الاستعداد لمواجهة نيجيريا بداية من الليلة

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أكد المدرب الجزائري “جمال بلماضي” أن المقابلة كانت جد صعبة أمام فريق كوت ديفوار الذي كان منظما و منسجما.

بلماضي قال في تصريحات بعد المواجهة التي حسمت بركلات الترجيح :”تحكمنا بما فيه الكفاية في هذه المقابلة و يبقى هذا رأيي، وفرنا فرصا و لم نكن -مقاتلين- في الهجوم.. إني سعيد جدا للتأهل إلى النصف النهائي و كل اللاعبين مهمين و بفضل 23 لاعبا تحصلنا على نتيجة اليوم”.

وقال أيضاً : “يجب أن نسترجع قوانا ابتداء من هذا المساء لمقابلة النصف النهائي المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام نيجيريا و يجب أن نكون جيدين من ناحية الاسترجاع البدني. و سيكون هذا الأخير منافسا صعبا. طموحي هو وضع الجزائر في مصف الفرق الإفريقية, و ذلك ما جرى اليوم. هناك فرق نيجيريا و السنيغال و الجزائر الذين تأهلوا للنصف النهائي و آمل أن يكون الأمر كذلك لتونس (هذا المساء أمام مدغشقر)”.

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