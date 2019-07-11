تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتكمل عقد المتأهلين

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أكمل منتخب تونس عقد المتأهلين إلى “المربع الذهبي” من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر؛ إثر فوزه على مدغشقر بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، في آخر لقاءات دور الثمانية.

وضرب “نسور قرطاج”، الأحد المقبل، موعداً مرتقباً مع “أسود” السنغال، على استاد “الدفاع الجوي”، فيما تلعب الجزائر ونيجيريا في نهائي قاري مبكر.

وبعد ثلاثة تعادلات باهتة في الدور الأول أمام مالي وأنغولا وموريتانيا، تخطى منتخب تونس عقبة غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل (1-1).

في الجهة المقابلة، فجرت مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل في مشاركتها الأولى في النهائيات الأفريقية بتصدرها المجموعة الثانية أمام نيجيريا وغينيا وبوروندي، ، ثم أطاحت بـ”الكونغو الديمقراطية” بثمن النهائي بركلات الترجيح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0