سرقة 16فرداً من الحمام الزاجل المرقم بضيعة بسيدي علال البحراوي

هبةبريس ـ سيدي علال البحراوي

كشفت مصادر خاصة عن سرقة 16 فردا من الحمام الزاجل المرقم بضيعة نواحي سيدي علال البحراوي، بعد تكسير الخاصة بها.

وأوضحت ذات المصادر أن سرقة هاته الطيور المرقمة، دفع بعناصر الدرك الملكي إلى فتح بحث في الموضوع والقيام بالتحريات اللازمة تحت تعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا وتعرف منطقة سيدي علال البحراوي، بمجموعة الضيعات الفلاحية التي يتم فيها تربية أنواع خاصة ومختلفة من الطيور المرقمة، التي تشارك في سباقات الطيور التي تقام بمجموعة من المناطق بمختلف ربوع المملكة.

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