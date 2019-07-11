عقب فوز المنتخب الجزائري … فرحة مغربية جزائرية بمنطقة بين لجراف الحدودية ( صورة )

هبة بريس ـ وجدة

بمجرد إنتهاء مباراة الربع النهائي وإعلان فوز المنتخب الجزائري وتأهله لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب فوزه بضربات الترجيح على منتخب ساحل العاج ، عمت فرحة كبيرة وسط الشعب المغربي حيث توجه العشرات من الجماهير المغربية إلى منطقة بين الجراف عند مدخل مدينة السعيدية الساحلية ، أقرب نقطة حدودية بين المغرب والجزائر.

و تبادلت الجماهير المغربية والجزائرية التهاني والتبريكات وسط شعارات الشباب وزغاريد النساء ” خاوة خاوة ماشي عداوة” ، مما يعني ان انتصار المنتخب الجزائري يعتبر انتصار تقستم نشوته كلا الشعبين .

وتاكيدا للقول اعلاه ، التقطت الكاميرات العديد من المشاهد والصور للمشجعين المغاربة في نهائيات أمم إفريقيا 2019، وهم يحتفلون بأهداف المنتخب الجزائري في النهائيات، ومنهم من رفعوا شعار “خاوة خاوة”، وهو شعار تحوّل إلى هاشتاغ منذ بداية البطولة، إذ تمنى الكثير من جماهير البلدين أن يلتقي المنتخبان في النهائي، خاصة أن برنامج المباريات، بعد تأهلهما إلى دور ثمن النهائي، أتاح إمكانية هذه المواجهة النهائية، لكن إقصاء المغرب أمام منتخب بنين، أجلّ حلم النهائي من جديد.

جدير بالدكر ان المنتخب الجزائري تمكن من حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس امم افريقيا بعدما تجاوز فيلة كوت ديفوار بضربات الترجيح بواقع 4-3

المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله , بعدما كان المنتخب الجزائري سباقا للتسجيل عن طريق فيغولي في الدقيقة 20 قبل أن يعدل جوناتان كودجيا النتيجة لكوت ديفوار في الدقيقة 62 , مع الاشارة الى أن اللاعب بونجاح ضيع على الجزائر فرصة قتل المباراة بداية الشوط الثاني بعد تضييعه لضربة جزاء .

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