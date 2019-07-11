والدة إحدى الضحيتين الاسكندينافيتين تطلب في رسالة الى المحكمة إعدام القتلة

هبة بريس ـ وكالات

طلبت والدة الشابة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن الخميس إعدام المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا أمام المحكمة بقتل ابنتها ورفيقتها النروجية مارين أولاند أواخر العام الماضي بالمغرب، وذلك في رسالة تليت أمام المحكمة التي اقتربت جلساتها من نهايتها.

في المقابل، طلبت جهة الدفاع عن المتهمين عرضهم على فحص نفسي دون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة.

وقتلت الطالبتان فيسترغر يسبرسن (24 عاما) وأولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتوجهت والدة لويزا إلى المحكمة برسالة تلاها محاميها خالد الفتاوي وجاء فيها “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم”.

وتابعت “لقد دُمرت حياتي منذ أخبرني رجلا شرطة في 17 كانون الأول/ديسمبر أن ابنتي قتلت، أبكيها في منامي (…) لويزا ومارين كانتا شابتين لطيفتين تعيشان لإسعاد الآخرين. لا أعرف الى أي حد تعذبتا”.

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام لكل من عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر للمجموعة المتهمة بالجريمة، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها في شريط مروع تناقله مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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