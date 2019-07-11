“تويتر” خارج الخدمة

هبة بريس ـ متابعة

تعطل موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، في وقت متأخر من مساء الخميس، بشكل مفاجئ.

وفي أول لحظات تعطله أبلغ نحو 25 ألف شخص موقع “داون ديتيكتور” (متخصص برصد المشاكل التقنية) عن توقف “تويتر”.

ويظهر موقع Down Detector –المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم– مواجهة خدمة “تويتر” مشاكل؛ منذ الساعة 9:46 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعاني خدمة “تويتر” من انقطاع كبير أوقفها عن العمل بشكل طبيعي تزامناً مع عطل واسع النطاق في تطبيقها المحمول في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الصفحة الرئيسية لموقع “تويتر” إلى عبارة “هناك شيء ما غير صحيح، نشكرك على الملاحظة، نعمل على إصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريباً”.

وتتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها، بحسب موقع Down Detector، بموقع الويب، وتطبيق الخدمة المحمولة على أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد.

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