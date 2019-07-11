أكادير : صحفيون يحتجون على لـ ” حلو” مالك اذاعة إم إف إم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خاض زوال اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري ، صحفيون ينتمون للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقفة احتجاجية بالقرب من البقعة الارضية المخصصة لبناء مقر إذاعة “ام اف ام” سوس باكادير.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد أن رصد فرع النقابة لجملة من الوقائع التي توثق للتضييق الذي تعرض له العاملون باذاعة أكادير “ام اف ام” منذ سنوات، والذي كان يتم بشكل ممنهج ومقصود من طرف الإدارة المعنية مركزيا، وغايته محاولة التخلص بشكل واضح من الصحفيين والتقنيين الذين عملوا بتفان ونكران الذات لبناء اللبنات الاولى لهذه الاذاعة وطنيا لما يزيد عن عقد من الزمن وفِي ظروف غير مهنية وتنعدم فيها مقومات التحفيز.

وكان مكتب الفرع الجهوي قد قرر في بلاغ له مطالبة “الهاكا” بسحب الترددات التي تبث فيها إذاعة كازا اف ام على مستوى حوض إستماع ام اف ام سوس تماشيا مع دفاتر التحملات، إلى حين اعادة فتح الإذاعة من جديدة احتراما للحكامة الإعلامية والمنافسة المشروعة وضوابط واخلاقيات مهنة الصحافة المؤسسة على ضرورة التقيد واحترام القوانين.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تم التنديد بممارسات الادارة المركزية لاذاعة “ام اف ام” والمتمثلة بمحاولة مغالطة الراي العام للتخلص من طاقمها التقني والصحافي بالترويج لإفراغ المقر باعتباره ظرف قاهر، والحال انه اختيار ممنهج القصد منه الإضرار بحقوق العاملين المالية والإثراء بلاسبب على حسابهم.

كما طالب المحتجون السلطات المعنية باكادير بإعادة النظر في البقعة الارضية التي تم منحها للشركة المسؤولة عن الاذاعة لبناء مقر لها باكادير، وكذا اللوحات الإشهارية العشرة الممنوحة لها ايضا بالنفوذ الترابي لجماعة اكادير.

كما دعوا المعلنين المتعاملين مع اذاعة “ام اف ام ” بسوس بوقف كافة التعاملات المالية مع الاذاعة المعنية تضامنا مع الصحفيين والصحافيات.

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