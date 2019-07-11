ضربات الترجيح تقود الجزائر لنصف نهائي كأس أمم افريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-07-11 - 19:56
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هبة بريس - القسم الرياضي

تمكن المنتخب الجزائري من حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس امم افريقيا بعدما تجاوز فيلة كوت ديفوار بضربات الترجيح بواقع 4-3

المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله , بعدما كان المنتخب الجزائري سباقا للتسجيل عن طريق فيغولي في الدقيقة 20 قبل أن يعدل جوناتان كودجيا النتيجة لكوت ديفوار في الدقيقة 62 , مع الاشارة الى أن اللاعب بونجاح ضيع على الجزائر فرصة قتل المباراة بداية الشوط الثاني بعد تضييعه لضربة جزاء .

وسيواجه منتخب الجزائر في دور نصف نهائي كأس الأمم الافريقية منتخب نيجيريا والذي تفوق أمس على جنوب افريقيا

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تعليق واحد

  1. محماد

    في 21:54

    الكاس جزايريه انشاء الله وليست تونسيه. اخوكم من المغرب

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