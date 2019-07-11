تزامنا مع انطلاق مهرجان عبيدات الرما بخريبكة ..الفيسبوك يتسع للرفض ( صور )

هبة بريس ـ خريبكة

طالب عدد من رواد الفضاء الأزرق بمقاطعة الدورة 19 من مهرجان “عبيدات الرمى الوطني” ، الذي انطلقت فعاليات اليوم والمستمر الى غاية 14 يوليوز 2019 بمدن خريبكة، وادي زم وأبي الجعد.

وفي تدوينات متفرقة يرى رواد ” الفايسبوك ” ان ساكنة الإقليم ليست في حاجة لـ “الشطيح والرديح”، وتبذير المال العام، المفروض صرفه في توفير بنية تحتية، ومرافق إجتماعية.

وربط فيسبوكي خريبكي ” المهرجان ” بـ ” واقع المستشفى الاقليمي الحسن الثاني ” حيث قال : المواطن الخريبكي كيموت واقف بداخل المستشفى الحسن الثاني بعاصمة الفوسفاط المهمشة ..فلوس الفوسفاط عوض تحسن بها المستشفيات كيخسروها في مهرجان عبيدات رمى ”

وعلق اخر ” صراحة بقى فيا الحال ليوم سولت على لااشغال لي في ساحة ديالاش ..على نيتي احستبلي غادين اقادوها ساعة قاليك كيوسعوها لجمهور ديال عبيدات الرما ( خريبكة الله ايرحمك )

فيسبوكي اخر تهكم بطريقته الخاصة حيث ارفق تدوينته بصورة مهرجان دولي وقال ” ناس خريبكة مرحبا بيكم معلومين السهرة حدا مرجان اليوم وغذا اوبعدو والافتتاح بحال هذا ”

وعلاقة بتواجد المهرجان بساحة المجاهدين يرى فيسبوكي اخر ان ” المنصة اديال الشطيح ماخاصهاش تكون فساحة المجاهدين قبل ان يضيف ” راحنا خدامين على وليداتنا منين بغيتونا ندوزو ”

واتسع الفضاء الازرق للتعبير عن رفض البعض للمهرجان بل انتباه المسؤولين إلى الهشاشة والفقر الذي تعيشه ساكنة خريبكة وباقي مناطق الإقليم، بفعل غياب مشاريع تنموية وانعدام فرص الشغل لامتصاص البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وإخراج الإقليم من العزلة والتهميش والإقصاء.

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