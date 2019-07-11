استئناف محاكمة متهمي قتل سائحتين اسكندنافيتين بإمليل

هبة بريس ـ الرباط

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، استئناف النظر في قضية المتهمين الـ24 في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، يوم الخميس المقبل (18 يوليوز الجاري).

وقضت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة التي تابعها ممثلو وسائل إعلام وطنية ودولية، بإرجاء النظر في هذه القضية، إلى يوم الخميس المقبل، حيث ستخصص الجلسة المقبلة، حسب هيئة المحكمة، لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وختم المناقشة التي شهدتها أطوار هذه المحاكمة.

ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.

يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة “شمهاروش” بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.

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