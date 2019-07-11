تحويل أموال صندوق “راميد” لتنظيم مهرجان بالرباط ..بلافريج يسائل العثماني

هبة بريس ـ الربـــاط

وجه عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار اليدمقراطي” بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يسائله فيه عن تحويل ميزانية الصحة من أجل تنظيم مهرجان فني بالرباط.

واستفسر بلافريج العثماني عن رأيه في سياسة مجلس الرباط الذي يسيره حزبه، والذي دافع عنه العثماني سابقا في جلسة برلمانية.

وأكد بلافريج في سؤاله أن هذا التحويل عبثي، خاصة أن غالبية المستشفيات والمراكز الصحية العمومية تعيش أوضاعا صعبة بسبب ضعف ميزانيتها وعدم تحويل الاعتمادات المالية المتعلقة “براميد”.

وساءل بلافريج العثماني عن التدابير التي اتخذتها حكومته منذ سنتين من أجل تحويل الاعتمادات المالية المخصصة “لراميد” إلى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.

وكان عمر عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد قال إن “مهرجان رباط الأنوار”، سيُأْخَذ مليونا درهم من الاعتمادات التي قُرِّرَ أن يؤدّيَها مجلس المدينة لتنظيمه، من اعتمادات كانت مخصّصة لقطاع الصحة في مدينة الرباط.

و اضاف ان الجماعة ستلتزم بدفع أربعة ملايين درهم لشركة الرباط الجهة للتهيئة، ودعوتها المجلس إلى الموافقة على تحويل اعتمادَين ماليَين من بينهما “دفعات للمختبرات العمومية والمصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية” إلى “دفعات لشركة الرباط الجهة للتهيئة من أجل تنظيم مهرجان رباط الأنوار”.

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