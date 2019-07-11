بسبب مآدب عشاء باذخة.. دعوات تطالب وزيرا فرنسيا بالاستقالة

نُشر بتاريخ :  2019-07-11 - 17:17
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هبة بريس - وكالات

وجهت نداءات إلى وزير النقل البيئي فرانسوا دو روجي، الخميس، لتقديم استقالته بعد الكشف عن تنظيمه “مآدب عشاء خاصة باذخة” عندما كان رئيساً للجمعية الوطنية.

وكشف موقع “ميديابار” الاستقصائي، أنه أحصى بين أكتوبر 2017 ويونيو 2018، حوالي 10 مآدب عشاء، شغّلت في كل مرة موظفي رئاسة الجمعية، مرفقا المعلومات بصور وشهادات ووثائق.

ودافع دو روجي، العضو السابق في حزب البيئة، عن نفسه موضحا أن “مآدب العشاء غير الرسمية” كانت جزءا من مهامه ونفى إقامة “أية سهرة باذخة”.

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