اللاعب المغربي ابو سفيان يوقع أول عقد احترافي مع ناديه

هبة سبور

وقع اللاعب المغربي الشاب هشام أبو سفيان عقد احترافي هو الأول في مسيرته مدته 3 سنوات مع نادي مالقا الإسباني.

واستطاع اللاعب المغربي الشاب من اقناع إدارة النادي الأندلسي بمؤهلاته التقنية والبدنية ,كما أشاد مدرب الفريق الأول لنادي مالقا باللاعب هشام بوسفيان مؤكدا أنه لديه الكثير من المهارات وسيقول كلمته قريبا مع الفريق ،ولعب هذا الموسم 15 مباراة ونجح في تسجل هدفين

اللاعب دو الأصول المغربية والبالغ من العمر 18 سنة، عبر هو الأخر عن سعادته بالتوقيع لأول عقد إحترافي ،مؤكدا انه سيسعى لتقديم كل ما لديه ليصبح لاعبا محترفا حقيقيا .

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