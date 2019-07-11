الحموشي يمنح ترقية “استثنائية” لشهيد الواجب بالمضيق

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

كما دأبت على ذلك بالالتفاتات ذات البعد الانساني الرمزي والتضامني وتقديرا منها للدور الذي يقوم به كل المنتمين لسلك الامن الوطني بمختلف رتبهم ، منحت المديرية العامة للامن الوطني ترقية اسثنائية في الدرجة للمقدم الرئيس”عبد الرزاق بنحادة” شهيد الواجب الذي كان ضحية حادثة سير مميتة اثناء تاديته لعمله في تظيم حركة السير والجولان بمنطقة أمن المضيق الفنيدق، حيث توفي متاثرا بجروح بليغة اصيب بها .

وتمت ترقية شهيد الواجب الى رتبة اعلى (ضابط أمن) بطريقة استثنائية اعترافا بتضحياته ومساره المهني المتميز ولما برهن عليه من حس مهني طيلة فترة اشتغاله والتي كان شعارها خدمة الوطن والمواطنين .

جدير بالذكر ان الشرطي شهيد الواجب توفي نتيجة تعرضه لحادثة سير مميتة بالشارع العام يوم 07 يوليوز اثر دهسه من قبل دراجة نارية مسرعة .

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