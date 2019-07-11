بتنسيق مع “الديستي” .. أمن مكناس يوقف سيدة بتهمة ترويج مخدر الإكستازي

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيها بمحطة سيارات الأجرة بحي “حمرية”، مباشرة بعد قدومها على متن سيارة أجرة أقلتها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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