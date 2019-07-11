مدرب فنربخشة يصدم يونس بلهندة

نُشر بتاريخ :  2019-07-11 - 14:40
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هبة سبور

أفادت مصادر إعلامية تركية، أن الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، سيغادر الفريق في فترة الانتقال الصفية الجارية بعدما وضعه الجهاز التقني بقيادة المدرب فاتيح تيريم ضمن لائحة مكونه من أربعة لاعبين، رشحتهم لمغادرة غلطة سراي.

وأشارت المصادر إلى أن تيريم يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والكولومبي رادميل فالكاو لاعب موناكو الفرنسي، والبلجيكي رادجا ناينغولان لاعب فريق أنتر ميلان الإيطالي.

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