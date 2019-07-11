يهم المقاولين .. “مديرية الضرائب” تعلن جديد الامتيازات الضريبية

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن جديد الامتيازات الضريبية بالنسبة للمقاولين الذاتيين، مشيرة الى أن تدابير قانون المالية لسنة 2019، أقرت تدبيرين ضريبيين لصالحهم.

وأفادت المديرية في بلاغ لها، أنه تم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، اعتبارا من فاتح يناير 2019، لافتة أن رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، يخضع للضريبة على الدخل وفق الأسعار الإبرائية الجديدة: 0,5 في المائة، عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.

ويهم الإجراء الضريبي الثاني، يضيف ذات البلاغ، تخفيض الحدّ الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي، أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كافي، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2019.

وأشار المصدر ذاته، الى أنه بموجب هذا الإجراء، سيتم تخفيض الحد الأدنى من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات، والتي تتمثل في الزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال، بالإضافة إلى الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي، عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها.

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