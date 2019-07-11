ترامب في تصريح غريب: الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب!

هبة بريس - وكالات

سخرت صحف بريطانية من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الكليتين لهما مكان مميز جدا في القلب.

وذكرت صحيفة “theguardian” أن الرئيس ترامب فاجأ المجتمع الطبي أمس بكلمة قال فيها: “لقد عملتم بجدية على هذه الأمور، وعملتم بجدية على الكليتين بشكل خاص جدا. الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب، هذا مذهل”.

ووصفت الصحيفة البريطانية مقولة ترامب التي جاءت في سياق حديث عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى، بأنها “شذوذ تشريحي”.

وقالت في لهجة ساخرة إن ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي سيثير على الأرجح دهشة الكثيرين، إذ أن الكليتين ليس مكانهما القلب، كما هو معروف عليه!

واستشهدت الصحيفة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للكلى، ونقلت عنه أن الكليتين لدى معظم الناس توجدان في أسفل الظهر، في حين أن القلب وفق المصادر الطبية يوجد في منتصف صدر الإنسان بين الرئتين اليمني واليسرى ويميل قليلا إلى اليسار.

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