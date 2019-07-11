“marKoub.ma ” يفوز بجائزة أفضل تطبيق وموقع إلكتروني في “مغرب ويب أواردز”

هبة بريس

قصة نجاح رقمية 100٪ مغربية

سنتين بعد إطلاقه ، يمكن موقع مركوب اليوم المسافرين المغاربة والسياح، من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالحافلات “الكيران” وشراء تذاكرها من الانترنت بأرخص ثمن فأكثر من 500 رحلة يوميا ذات جودة عالية، وذلك من خلال بوابة إلكترونية أمنة و شفافة

رضى زبنائها و مستعمليها و كذا ابتكارها المستمر، مكنا هاته الشركة الشابة من الفوز بجائزة أفضل تطبيق و موقع إلكتروني في النسخة الثانية عشر لمغرب ويب أواردز، أكبر مسابقة أنترنيت في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط، و التي تم تصويرها يوم الأحد 7 يوليوز في استوديوهات دوزيم عين السبع و تعرض على الهواء يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 على نفس القناة.

أكثر من 1000 مشارك ، 150 عضو لجنة التحكيم و 650 ألف مصوت

التصويت الهائل للمتابعين و لجنة حكام مكونة من أرقى خبراء و مشاهير الإنترنت، مكنوا مركوب من الحصول على اللقب الثمين، مكافأة للعمل الاستثنائي الذي أنجزته هذه الشركة الناشئة في زمن قصير.

الموقع و التطبيق يستخدم يوميا من طرف الآف المسافرين للاطلاع على أوقات وأسعار مختلف شركات النقل بالمغرب و أيضا لشراء التذاكر الخاصة بهم بثمن أرخص و بدون عناء

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