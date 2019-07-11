توقيف مهاجرين أفارقة متورطين في ترويج الخمور بحي السعادة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان نائب رئيس المنطقة الامنية جليز المدينة تمكن ليلة امس الاربعاء من توقيف سته مهاجرين افارقة داخل شقة بحي السعادة، تم تحويلها من طرف الموقوفين إلى محل لترويج الكحول بطريقة غير قانونية.

وعرفت عملية المداهمة التي تم تنفيذها بناء على تعليمات النيابة العامة، من حجز 120 لترا من الخمور تتنوع بين الجهة والنبيد والويسكي و”ماحيا” افريقية.

وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدائرة الامنية قصد تحرير محضر اعتقالهم قبل احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من اجل تعميق البحث معهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهما امام النيابة العامة المختصة بمراكش.

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