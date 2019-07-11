مصرع ثلاث عمال في انهيار انبوب مائي ببنكرير

ضاهر محمد؛ مراكش

لقي 3 عمال مصرعهم قبل قليل من زوال يومه الخميس 11 يوليوز الجاري، إثر انهيار أنبوب خاص بالماء الصالح للشرب يقع على مستوى دوار “الركيطة” بإقليم الرحامنة ضواحي بنجرير.

وتعود تفاصيل الحادث ، اثر انهار الأنبوب المائي على رؤوس العمال الذين كانوا يباشرون أشغالهم بداخله، ما تسبب في مصرعهم على الفور، مشيرا إلى أن الحادث تسبب كذلك في إصابة عمال آخرين بجروح.

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي التي حلت بمكان الحادث، حيث تمت معاينة جثث الضحايا قبل نقلها إلى مستودع الأموات ببنجرير، فيما تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات الضرورية.

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