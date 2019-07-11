السيطرة بشكل “شبه تام” على حريق غابة عين لحصن بإقليم تطوان

هبة بريس

أعلن القائد الجهوي للوقاية المدنية بطنجة – تطوان – الحسيمة، الكولونيل عبد الرحيم القباج، عن السيطرة ب “شكل شبه تام” على الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء بغابة “واد راس الجنوبية” بالجماعة الترابية عين لحصن بإقليم تطوان.

وأفاد القباج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه تمت إلى حدود الساعة السيطرة بنسبة “مهمة” على الحريق الذي تسبب في إتلاف حوالي 40 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من الصنوبريات والأصناف النباتية الثانوية، موضحا أن “الحصيلة مؤقتة”.

وأكد على أن الجهود متواصلة، برا وجوا، لاحتواء الحريق، موضحا أن هبوب رياح قوية ووعورة التضاريس بالمنطقة “ساهم في انتشار النيران بسرعة وزاد من صعوبة مهمة فرق التدخل لإخماد النيران”.

وأبرز القباج أنه بإشراف من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد مهيدية وعامل إقليم تطوان، يونس تازي، تمت تعبئة 10 شاحنات صهريجية تابعة للوقاية المدنية و 6 عربات تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و3 طائرات “كانادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية و3 سيارات إسعاف، إلى جانب المئات من أفراد الجيش والقوات المساعدة واعوان المياه والغابات والإنعاش الوطني لإخماد هذا الحريق.

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