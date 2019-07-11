الملك ل”رئيس منغوليا” : متمنياتنا لشعبكم الصديق بتحقيق ما يصبو إليه

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد خالتماغين باتولغا، رئيس منغوليا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس خالتماغين باتولغا، وأخلص المتمنيات لشعب منغوليا الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، وترسيخ أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا”.

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