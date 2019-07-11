إصابة 18 شخصا إثر سقوط ثلوج بحجم البرتقال في وسط إيطاليا

نُشر بتاريخ :  2019-07-11 - 10:08
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الخميس 11 يوليوز، أن 18 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط ثلوج بحجم كبير مثل البرتقال على بلدة بسكارا في وسط إيطاليا .

وأوضحت (أنسا) أن تساقط هذه الثلوج الكبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية مساء أمس الأربعاء، أسفر عن إصابة عدة أشخاص خاصة على مستوى الرأس و الوجه ، من بينهم امرأة حامل ، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وسجلت ان تساقط الثلوج خلف خسائر مادية ، حيث أدى إلى تصرر أسقف المنازل وتحطم النوافد و كسر زجاج السيارات، كما اقتلعت الرياح القوية أشجار صنوبر قديمة.

و خلفت العواصف الرعدية في شاطئ “ميلانو ماريتيما” على بعد 300 كيلومتر شمال بسكارا، على الساحل الأدرياتيكي، إصابة امرأة بجروح بالغة الخطورة.

كما تسبب الطقس السيء في انغلاق الطرقات و توقف حركة السير في أكثر من منطقة، و غمرت المياه الطابق الأرضي لبعض المباني ، من بينها المستشفى الإقليمي ببيسكارا .

ونقلت (أنسا) عن خبير في الأرصاد الجوية قوله ان إيطاليا ستشهد المزيد من لاضطرابات الجوية المتطرفة في الأيام القادمة، ما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذا الطقس السيئ .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

حرارة الطقس تفجر 40 لغما في تونس

ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تونس بتفجير 40 لغما، زرعها إرهابيون في جبل الشعانبي الواقع في…