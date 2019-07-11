إصابة 18 شخصا إثر سقوط ثلوج بحجم البرتقال في وسط إيطاليا

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الخميس 11 يوليوز، أن 18 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط ثلوج بحجم كبير مثل البرتقال على بلدة بسكارا في وسط إيطاليا .

وأوضحت (أنسا) أن تساقط هذه الثلوج الكبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية مساء أمس الأربعاء، أسفر عن إصابة عدة أشخاص خاصة على مستوى الرأس و الوجه ، من بينهم امرأة حامل ، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وسجلت ان تساقط الثلوج خلف خسائر مادية ، حيث أدى إلى تصرر أسقف المنازل وتحطم النوافد و كسر زجاج السيارات، كما اقتلعت الرياح القوية أشجار صنوبر قديمة.

و خلفت العواصف الرعدية في شاطئ “ميلانو ماريتيما” على بعد 300 كيلومتر شمال بسكارا، على الساحل الأدرياتيكي، إصابة امرأة بجروح بالغة الخطورة.

كما تسبب الطقس السيء في انغلاق الطرقات و توقف حركة السير في أكثر من منطقة، و غمرت المياه الطابق الأرضي لبعض المباني ، من بينها المستشفى الإقليمي ببيسكارا .

ونقلت (أنسا) عن خبير في الأرصاد الجوية قوله ان إيطاليا ستشهد المزيد من لاضطرابات الجوية المتطرفة في الأيام القادمة، ما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذا الطقس السيئ .

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