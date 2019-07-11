لأول مرة.. معارض على رأس البرلمان الجزائري

هبة بريس - وكالات

في سابقة تاريخية، فاز النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الجزائري المعارض، سليمان شنين، برئاسة المجلس الشعبي الوطني “البرلمان”، خلفا لمعاذ بوشارب.

ويعد شنين أول ممثل لحزب معارض، يرأس البرلمان الجزائري، بعد أن فاز بالمنصب بالتزكية.

وعقب فوزه، أكد شنين على “دعم البرلمان للحراك الشعبي السلمي للشعب الجزائري”، مؤكدا أن الجزائريين “قادرين على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”.

كما أعرب عن تقديره لـ”موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد”.

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