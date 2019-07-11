ادارة الاهلي تدرس تسويق ازارو للرفع من أسهمه

هبة سبور

تطرقت الصحف المصرية لوضعية اللاعب المغربي وليد ازارو مع الاهلي المصري حيث أكدت أن لجنة التخطيط بنادي القرن اتخذت قرارًا بتسويق المحترف المغربي وليد أزارو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد في هذا المركاتو الصيفي.

وتفكر إدارة الأهلي في ببيع النيجيري أجاي في حالة تلقيه لعرض مغري ،مع الإبقاء على الدولي المغربي وليد أزارو وعدم بيعه بمبلغ زهيد ،علما أن إدارة النادي المصري توصلت الموسم الماضي بعرض صيني مقابل 10 ملايين يورو لكن الأهلي رفض بيعه.

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