اختطاف طفل واغتصابه وقتله شنقا بمكناس

هبة بريس – خالد العروسي

اهتز سكان منطقة بني محمد ، ليلة الأربعاء الخميس 11 يوليو 2019 على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها طفل لا يتعدى عمره 11 سنة، بعد تعرضه للاغتصاب والقتل من طرف “وحش ادمي” قرب أكاديمية التعليم سابقا و المتواجدة بجنان حليمة صهريج الصواني بمكناس .

وحسب مصدر محلي ل ” هبة بريس ” قال: انه تمّ العثور على الطفل المسمى قيد حياته ” ر. ض ” جثة هامدة مقتول شنقا بسلك نحاسي داخل احدي الحجرات المهجورة والقريبة من أكاديمية التعليم سابقا، الواقعة بجنان حليمة صهريج الصواني مكناس ، بعد اغتصابه من طرف مجهولين، اختطفوه منذ 3 أيام من أمام مقر سكناه الكائن بمنطقة بني محمد .مضيفا أن الطفل اختفى في ظروف غامضة و بدأت عائلته البحث عليه منذ ثلاثة أيام لكن دون جدوى، قبل أن يتم العثور عليه مشنوقا داخل تلك المنطقة المهجورة.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية و الشرطة القضائية، والشرطة العلمية، حضرت إلى عين المكان للتعرف على حيثيات الحادث ، وأنه تم كذلك فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف هذه الواقعة المؤلمة .

يشار، أن سكان منطقة بني محمد بمكناس استنكروا هذا الفعل الشنيع وطالبوا الأمن بالتحرك بسرعة من أجل حل خيوط الجريمة و القبض على المتورطين في اغتصاب الطفل وقتله، والقصاص منهم أمام الملأ. كما أن تلك الجريمة البشعة فجرت مشاعر الغضب و الحسرة في نفوس الكثيرين، حيث طالبوا في تعليقات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات على الجرائم التي يتعرض لها الأطفال بكافة صورها.

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