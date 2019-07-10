إطلاق إسم ساحة الوحدة الإفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة

هبة بريس ـ وجدة

في إطار الجامعة الصيفية للشباب الافريقي المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة والتي أعطيت انطلاقتها أمس الثلاثاء وتمتد لغاية 12 من الشهر الحالي.

وتم اليوم الاربعاء 10 يوليوز الجاري برئاسة الدكتور محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة عملية تشجير لإحدى ساحات كلية العلوم التي أطلق عليها إسم ساحة الاتحاد الافريقي.

وتعتبر هذه العملية تجسيدا لروح التعاون والتشارك الأفارقة بحيث شارك فيها 100 إفريقي من المشاركات والمشاركين في الجامعة الصيفية من 26 دولة إفريقية، كما كانت فرصة للتعريف بالجامعة وكل مكوناتها.

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